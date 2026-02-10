Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 10 февраля

Утром во вторник, 10 февраля, на дороги Подмосковья выехали свыше 800 автомобилей. Пробки в регионе составили пять баллов.

Движение транспорта затруднено на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В утренние часы заторы образовались на Щелковском, Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Рязанском и Боровском шоссе.

Пробки также зарегистрировали на Можайском, Минском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры напомнили водителям о необходимости сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.