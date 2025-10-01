Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 1 октября

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром в среду, 1 октября, загруженность дорог Московской области составила пять баллов. Пробки в регионе достигли пяти баллов.

Основные затруднения движения зарегистрировали на крупных магистралях, включая трассу М-2 «Крым», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Калужском, Киевском и Боровском шоссе.

Заторы также возникли на Варшавском, Рублево-Успенском, Можайском, Рязанском, Варшавском, Новорязанском, Волоколамском, Пятницком, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило водителям о важности соблюдения правил безопасности в период межсезонья. Автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон, держать дистанцию и не превышать скорость.