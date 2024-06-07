Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 7 июня
Пробки на подмосковных дорогах оценили в четыре балла вечером 7 июня. Заторы образовались на нескольких шоссе и трассах.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
Водителей призвали соблюдать дистанцию, отказаться от резких маневров и не превышать скорость.
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