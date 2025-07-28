Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 28 июля

Фото: Медиасток.рф

Вечером в понедельник, 28 июля, пробки в Подмосковье составили четыре балла. Основные заторы возникли Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию,  а также избегать резких маневров.

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