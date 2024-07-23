Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 23 июля

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 23 июля. Заторы наблюдаются на Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском и Щелковском шоссе, сообщили в региональном Минтрансе.

Движение также затруднено на Ярославском, Осташковском, Дмитровском, Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Борисовском и Калужском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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