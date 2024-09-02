Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 2 сентября

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 2 сентября. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Можайском, Рублево-Успенском, Калужском, Новорижском и Новорязанском шоссе.

Движение также затруднено на Боровском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов. В Минтрансе региона призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

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