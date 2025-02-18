Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 февраля

Загруженность дорог в Подмосковье составила четыре балла вечером 18 февраля. В Минтрансе региона сообщили, что основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском и Новорязанском шоссе.
Движение также затруднено на Новорижском, Носовихинском, Щелковском, Волоколамском и Пятницком шоссе. В ведомстве призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и держать дистанцию.
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