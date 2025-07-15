Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 15 июля

Фото: Медиасток.рф

Во вторник вечером, 15 июля, загруженность подмосковных дорог составила четыре балла из 10 возможных. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Минском, Волоколамском и Можайском шоссе.

В региональном Минтрансе призвали водителей соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, а также быть аккуратными при парковке.

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