Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 15 июля
Во вторник вечером, 15 июля, загруженность подмосковных дорог составила четыре балла из 10 возможных. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Заторы наблюдаются на Ленинградском, Минском, Волоколамском и Можайском шоссе.
В региональном Минтрансе призвали водителей соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, а также быть аккуратными при парковке.
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