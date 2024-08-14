Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 14 августа

Фото: Медиасток.рф

Сотрудники Минтранса Подмосковья поделились информацией о загруженности дорог в регионе вечером 14 августа. По их оценкам, пробки составляют четыре балла.

Наибольшее скопление транспорта фиксируется на Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском и Пятницком шоссе.

Представители ведомства призывают автолюбителей проявить максимальную внимательность на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, следует отказаться от резких маневров.

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