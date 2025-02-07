Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 7 февраля
Загруженность дорог Московской области составила 4 балла утром в пятницу. В Минтрансе региона сообщили, что на шоссе и магистралях сегодня находятся 889 тысяч машин, что на 1% меньше по сравнению со средними значениями января.
Затруднения движения возникли на Пятницком, Волоколамском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Варшавском, Ленинградском, Каширском, Щелковском, Осташковском, Носовихинском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Минтранс призвал автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.