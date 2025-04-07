Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 7 апреля
Утром в понедельник, 7 апреля, на дорогах Подмосковья насчитали свыше 947,5 тысячи автомобилей. Пробки в регионе составили четыре балла.
Основные заторы сегодня возникли на Каширском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе. Затруднения движения машин зарегистрировали также на шоссе Энтузиастов и трассе М-4 «Дон».
Водителей призвали учитывать изменившиеся погодные условия, помнить о возможной гололедице, быть предельно внимательными за рулем и не превышать скорость.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья порекомендовали автомобилистам избегать резких маневров и держать дистанцию.
Залужный подтвердил работу секретного штаба в Висбадене для координации с США
«Очередная провокация». Адвокат Ефремова — о якобы банкете в честь выхода актера по УДО
Идею проверки статуса брака на «Госуслугах» объяснили ростом разводов из-за измен
Около 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Еще 35 тысяч онлайн-заявок на лицензии на продажу алкоголя подали в Подмосковье
Баскетбольный клуб «Химки» выступит в полуфинале Суперлиги
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте