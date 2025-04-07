Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 7 апреля

Утром в понедельник, 7 апреля, на дорогах Подмосковья насчитали свыше 947,5 тысячи автомобилей. Пробки в регионе составили четыре балла.

Основные заторы сегодня возникли на Каширском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе. Затруднения движения машин зарегистрировали также на шоссе Энтузиастов и трассе М-4 «Дон».

Водителей призвали учитывать изменившиеся погодные условия, помнить о возможной гололедице, быть предельно внимательными за рулем и не превышать скорость.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья порекомендовали автомобилистам избегать резких маневров и держать дистанцию.