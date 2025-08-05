Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 5 августа

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром во вторник, 5 августа, пробки в Подмосковье оценили в четыре балла. На дорогах региона зафиксировали свыше миллиона автомобилей, что на 1,3% превышает средние показатели прошлого месяца.

Основные затруднения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Щелковском, Каширском и Варшавском шоссе.

Заторы возникли также на Калужском, Киевском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными в связи с возможными осадками, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.