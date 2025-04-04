Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 4 апреля

Пробки в Подмосковье утром в пятницу, 4 апреля, составили четыре балла. На дорогах региона сегодня насчитали свыше миллиона автомобилей.

Заторы зарегистрировали на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия» Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском и Симферопольском шоссе.

Затруднения движения машин возникли также на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не совершать резких маневров.