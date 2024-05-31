Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 31 мая

Свыше 873 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 31 мая. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Можайском, Новорижском, Носовихинском и Пятницком шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть осторожными на дорогах и не садиться за руль при недомогании. Сегодня местами ожидают дожди и грозу.

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