Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 31 июля

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Пробки в Московской области утром в четверг, 31 июля, составили четыре балла. Сегодня на региональных дорогах зарегистрировали свыше миллиона машин.

Движение транспорта затруднено в утренние часы на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Каширском, Носовихинском и Варшавском шоссе.

Заторы выявили на Киевском, Можайском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-2 «Крым».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, сбрасывать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться во время вождения.