Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 30 октября

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром в четверг, 30 октября, свыше миллиона машин зарегистрировали на дорогах Подмосковья. Пробки на территории региона достигли четырех баллов.

Сегодня заторы образовались на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Движение автомобилей в утренние часы затруднено на Щелковском, Ленинградском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Каширском, Боровском и Минском шоссе.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры отметили, что пробки также образовались на Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться от дороги и не совершать резких маневров.