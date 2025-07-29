Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 29 июля

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром во вторник, 29 июля, на дорогах Подмосковья насчитали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе достигли четырех баллов.

Движение машин сегодня затруднено на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Осташковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском и Киевском шоссе.

Сообщается о заторах на Минском, Рублево-Успенском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило водителям о важности соблюдения дистанции и скоростного режима, а также призвало не совершать внезапных перестроений.