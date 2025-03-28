Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 28 марта

Утром в пятницу, 28 марта, пробки в Подмосковье составили четыре балла. Сегодня на региональных дорогах насчитали свыше миллиона машин, что на 1,5% больше средних значений февраля.

Заторы возникли сегодня на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском и Боровском шоссе. Затруднения зарегистрировали также на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали не отвлекаться от дороги и не превышать скорость.