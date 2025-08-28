Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 28 августа
Утром в четверг на дорогах в Московской области зарегистрировали свыше миллиона машин. Пробки в регионе достигли четырех баллов.
Движение автомобилей затруднено сегодня на трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Каширском и Носовихинском шоссе.
Заторы возникли также на Боровском, Варшавском, Минском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало автовладельцев водить плавно, заблаговременно снижать скорость перед местами скопления людей и пешеходными переходами, а также не перестраиваться резко.