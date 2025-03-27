Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 27 марта

Утром в четверг, 27 марта, пробки в Подмосковье составили четыре балла. На дорогах региона насчитали сегодня свыше миллиона машин.

Заторы возникли на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Затруднения движения зафиксировали на Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Автомобилистов призвали заранее снижать скорость перед местами скопления людей и не отвлекаться от дороги.