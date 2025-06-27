Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 27 июня
Утром в пятницу, 27 июня, на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше миллиона автомобилей, что на 1,5% меньше средних показателей мая. Пробки в регионе составили четыре балла.
Движение машин временно затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском и Симферопольском шоссе.
Заторы также зарегистрировали сегодня на Варшавском, Можайском, Волоколамском, Минском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало водителей учитывать возможность осадков, а также напомнило о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции.