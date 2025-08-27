Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 27 августа

Пробки в Подмосковье утром в среду, 27 августа, составили четыре балла. На региональных дорогах сегодня зафиксировали свыше миллиона машин, что почти на 2% превышает средние показатели июля.

Заторы возникли сегодня на Ленинградском, Ярославском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском и Рязанском шоссе.

Движение автомобилей затруднено также на Варшавском, Каширском, Минском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов, трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило водителям о важности соблюдения скоростного режима и дистанции.