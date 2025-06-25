Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 25 июня

Утром в среду, 25 июня, пробки в Подмосковье оценили в четыре балла. На дорогах региона сегодня насчитали свыше миллиона автомобилей.

Движение транспорта затруднено на трассе М-9 «Балтия», Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Заторы наблюдаются на Симферопольском, Боровском, Варшавском, Минском, Рублево-Успенском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей учитывать возможность осадков, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать внезапных перестроений.