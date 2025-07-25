Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 25 июля

Утром в пятницу, 25 июля, на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили сегодня четыре балла.

Движение машин затруднено на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Минском, Носовихинском и Варшавском шоссе.

Заторы также возникли на Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей не превышать допустимую скорость, не отвлекаться на телефон, а также не совершать внезапных маневров. Кроме того, ведомство напомнило о необходимости соблюдать дистанцию.