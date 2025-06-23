Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 23 июня

Загруженность дорог в Подмосковье утром в понедельник, 23 июня, оценили в четыре балла. На трассах зарегистрировали свыше миллиона автомобилей, что на 1,25% превышает средние показатели мая.

Особенно тяжелая ситуация сложилась сегодня на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Пробки также возникли на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей соблюдать осторожность: избегать резких маневров, держать дистанцию и контролировать скорость.