Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 21 июня

Свыше 904 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 21 июня. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Киевском, Можайском, Пятницком и Носовихинском шоссе, а также на трассе М-4 «Дон».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

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