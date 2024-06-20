Сегодня 10:28 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 20 июня Фото: Медиасток.рф
Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 20 июня. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском и Новорижском шоссе.
Движение также затруднено на Новорязанском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга». В региональном Минтрансе уточнили, что на дорогах зафиксировали 905 тысяч автомобилей, что на 2% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.
В сентябре на территории Подмосковья открыли
первый участок трассы М-12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.
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