Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 20 июня

Дорожная ситуация в Москве
Фото: Дорожная ситуация в Москве/Медиасток.рф

Утром в пятницу, 20 июня, пробки в Московской области оценили в четыре балла из 10. На дорогах региона зафиксировали свыше 894 тысяч машин, что меньше средних показателей мая.

Наибольшие скопления автомобилей образовались на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность — синоптики прогнозируют дожди, которые могут ухудшить видимость и состояние дорожного полотна.

Автомобилистам рекомендуют придерживаться безопасной скорости, увеличить дистанцию и воздержаться от резких перестроений.

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