Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 20 июня
Утром в пятницу, 20 июня, пробки в Московской области оценили в четыре балла из 10. На дорогах региона зафиксировали свыше 894 тысяч машин, что меньше средних показателей мая.
Наибольшие скопления автомобилей образовались на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность — синоптики прогнозируют дожди, которые могут ухудшить видимость и состояние дорожного полотна.
Автомобилистам рекомендуют придерживаться безопасной скорости, увеличить дистанцию и воздержаться от резких перестроений.