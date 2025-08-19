Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 19 августа

Новый этап снятия ограничений из-за коронавируса в Москве
Фото: Новый этап снятия ограничений из-за коронавируса в Москве/Медиасток.рф

Утром во вторник, 19 августа, на дорогах Московской области зарегистрировали свыше миллиона машин. Пробки в регионе достигли четырех баллов.

Заторы сегодня возникли на Ленинградском, Щелковском, Ярославском, Носовихинском, Каширском, Киевском, Варшавском, Боровском и Минском шоссе.

Движение автомобилей временно затруднено на Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-2 «Крым».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей не превышать скорость, не нарушать дистанцию, не отвлекаться от дороги, а также не совершать резких маневров.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте