Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 15 января

Фото: Первый снег в Москве / Медиасток.рф

Загруженность дорог в Подмосковье утром в четверг, 15 января, составила четыре балла. На региональные трассы сегодня выехали 811 тысяч автомобилей.

Заторы образовались в утренние часы на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Каширском и Киевском шоссе.

Пробки возникли также на Минском, Боровском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, движение затруднено на трассе М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов пропускать пешеходов, не превышать скорость, не нарушать дистанцию и не совершать резких перестроений.