Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 14 августа

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 14 августа. Заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Киевском, Каширском, Волковском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов. Утром на дорогах зафиксировали 960 тысяч автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.

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