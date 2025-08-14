Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 14 августа

Утром в четверг, 14 августа, загруженность трасс Московской области оценили в четыре балла. На дорогах региона зафиксировали более миллиона автомобилей, что на 0,5% превышает средние показатели прошлого месяца.

Наибольшие затруднения движения отметили на трассе М-2 «Крым», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Каширском и Минском шоссе.

Заторы возникли также на Рублево-Успенском, Волоколамском, Можайском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуют соблюдать повышенную осторожность из-за возможных осадков, избегать внезапных маневров и не превышать скорость.