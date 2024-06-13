Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 13 июня

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог в Московской области составила четыре балла утром 13 июня. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском и Можайском шоссе.

Пробки также наблюдаются на Новорижском, Новорязанском, Носовихинском и Пятницком шоссе, на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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