Сегодня 10:15 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 13 июня Фото: Медиасток.рф
Загруженность дорог в Московской области составила четыре балла утром 13 июня. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском и Можайском шоссе.
Пробки также наблюдаются на Новорижском, Новорязанском, Носовихинском и Пятницком шоссе, на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее губернатор Московской области
Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 10:45 Солиста группы «Порнофильмы» оштрафовали на 50 тысяч рублей
Сегодня 10:40 «Универсальный солдат». Россия затрофеила эстонского боевого робота
Сегодня 10:40 Первый и второй классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 июня
Сегодня 10:34 Татьяну Лазареву объявили в розыск в России
Сегодня 10:30 Курс рубля после остановки торгов долларом и евро останется рыночным — ЦБ
Сегодня 10:29 «Инфернальное зло». Медведев назвал санкции США объявлением войны без правил
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте