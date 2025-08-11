Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 11 августа

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром в понедельник пробки в Московской области достигли четырех баллов. На дорогах региона в первый день недели насчитали свыше миллиона машин.

Согласно данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, заторы возникли на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия» в сторону столицы.

Движение затруднено на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Калужском, Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают учитывать погодные условия, быть внимательными, соблюдать дистанцию, а также не превышать скорость.