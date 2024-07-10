Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 10 июля

Фото: Медиасток.рф

Свыше миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 10 июля. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Новорязанском, Новоегорьевском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Киевском, Боровском шоссе.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, отказаться от резких маневров и быть внимательными.

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