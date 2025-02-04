Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла вечером 4 февраля

Загруженность дорог в Московской области оценили в три балла вечером 4 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Каширском шоссе. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.