Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла вечером 4 февраля

Загруженность дорог в Московской области оценили в три балла вечером 4 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
В ведомстве уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Каширском шоссе. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.
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