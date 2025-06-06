Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 6 июня

Утром в пятницу, 6 июня, на дорогах Подмосковья насчитали свыше 974 тысяч автомобилей, что на 1,5% меньше по сравнению со средними значениями мая. Пробки в регионе оценили в три балла.

Заторы сегодня зарегистрировали на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском и Боровском шоссе.

Движение машин затруднено на Минском, Можайском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей держать дистанцию, не совершать внезапных маневров, быть предельно внимательными и заблаговременно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.