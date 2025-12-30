Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 30 декабря

Пробки на подмосковных дорогах утром во вторник, 30 декабря, составили три балла. На региональные трассы сегодня выехали свыше 619 машин, что меньше значений ноября на 41,1%.

Заторы сегодня образовались на трассе М-2 «Крым».

Движение также затруднено в утренние часы на Щелковском, Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Рязанском, Пятницком, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали учитывать погодные условия, быть осторожными и не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме того, в ведомстве напомнили о необходимости сбрасывать скорость перед пешеходными переходами и соблюдать дистанцию.