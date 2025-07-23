Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 23 июля

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром в среду, 23 июля, пробки на дорогах Московской области достигли трех баллов. На региональных трассах зарегистрировали свыше миллиона машин, что на 1% ниже показателей прошлого месяца.

Заторы возникли сегодня на Ленинградском, Щелковском, Ярославском, Варшавском, Носовихинском и Минском шоссе.

Движение временно затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуют проявлять особую осторожность в связи с прогнозируемыми осадками, придерживаться разрешенной скорости, соблюдать безопасную дистанцию и воздерживаться от резких перестроений.