Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 23 июля
Утром в среду, 23 июля, пробки на дорогах Московской области достигли трех баллов. На региональных трассах зарегистрировали свыше миллиона машин, что на 1% ниже показателей прошлого месяца.
Заторы возникли сегодня на Ленинградском, Щелковском, Ярославском, Варшавском, Носовихинском и Минском шоссе.
Движение временно затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Водителям рекомендуют проявлять особую осторожность в связи с прогнозируемыми осадками, придерживаться разрешенной скорости, соблюдать безопасную дистанцию и воздерживаться от резких перестроений.