Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла вечером 9 января

Загруженность дорог Московской области оценили в два балла вечером 9 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском и Пятницком шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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