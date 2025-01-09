Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла вечером 9 января

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области оценили в два балла вечером 9 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском и Пятницком шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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