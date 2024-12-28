Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла утром 29 декабря

Загруженность дорог Московской области оценили в два балла утром 29 декабря. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском Варшавском и Пятницком шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве сообщили, что на дорогах зафиксировали свыше 749 тысяч автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.