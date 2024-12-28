Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла утром 29 декабря

Загруженность дорог Московской области оценили в два балла утром 29 декабря. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском Варшавском и Пятницком шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
В ведомстве сообщили, что на дорогах зафиксировали свыше 749 тысяч автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.
Пассажиры «Мострансавто» совершили более 488 миллионов поездок с января
Праздник «Сказка в дом приходит к нам» пройдет в ЦПКиО в Лобне 2 января
Отчетный концерт прошел в музыкальной школе в Воскресенске
Свыше тысячи машин обеспечат безопасность на дорогах в Подмосковье в праздники
«Я бомж». Певец Шура пожаловался на жилищный вопрос
В Турции все еще не решили проблему со старыми долларами
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте