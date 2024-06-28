Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла утром 28 июня

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Загруженность дорог Московской области оценили в два балла утром 28 июня. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что на дорогах зафиксировали более 850 тысяч автомобилей. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга». Движение также затруднено на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Можайском, Пятницком и Носовихинском шоссе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он напомнил, что в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают дополнительные маршруты. Появились выделенные полосы для автобусов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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