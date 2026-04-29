Пробки на дорогах Подмосковья достигли 5 баллов вечером 29 апреля
Вечером среды, 29 апреля, загруженность дорог в Московской области достигла 5 баллов. По информации Министерства транспорта Подмосковья, основные затруднения движения фиксируются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции, а также призывает избегать резких маневров и торможений.
