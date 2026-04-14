Пробки на дорогах Подмосковья достигли 5 баллов вечером 14 апреля
Вечером вторника, 14 апреля, уровень загруженности дорог в Подмосковье достиг 5 баллов. Об этом сообщили в соответствующем ведомстве.
Движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Минтранс Подмосковья призывает водителей к внимательности на дорогах из-за возможных осадков. Важно не отвлекаться на телефонные звонки, строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию. Кроме того, рекомендуется заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.