Пробки на дорогах Подмосковья достигли 5 баллов утром 6 марта
В пятницу утром, 6 марта, Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в регионе. Уровень пробок составил 5 баллов.
Значительные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.