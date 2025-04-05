Пробег и разминка в честь Дня здоровья прошла в Серпухове

В парке имени Олега Степанова прошло мероприятие в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Отдых, разминки, зарядки в парке». Одним из ключевых событий дня стала разминка, которую провело отделение спортивных танцев под руководством мастера спорта Анны Пыпки.

Кроме разминки, в парке состоялся массовый забег, показательные выступления спортивных школ, консультации с врачами, а также лекция о принципах здорового питания. Для участников и зрителей были организованы видеоролики на эту тему.

В пробеге приняли участие около 40 человек, включая воспитанников спортивных школ «Звезда», «Зубренок» и «Русский медведь». К мероприятию также присоединились зрители, решившие стать частью активности.

На территории парка работали медицинские специалисты, а после завершения всех мероприятий участники могли согреться горячим чаем из самовара.