Пряник из Сергиева Посада получил награду на конкурсе сувениров
Авторский печатный пряник творческой мастерской «Слобода» из Сергиева Посада завоевал бронзовую награду на IV конкурсе «Туристский сувенир Золотого кольца». Это подтверждает, что лакомство имеет особый статус и его хочется увезти с собой в качестве сувенира.
Основательница мастерской Надежда Шелест поделилась секретом успеха своего продукта. Сувенирный пряник создается исключительно из натуральных ингредиентов высшего качества. В рецептуре используются сливочное масло, взбитое вручную, домашние яйца, мед с пасеки и букет из семи отборных пряностей.
Внешний вид пряника — это настоящий экскурс в историю Сергиева Посада. Пряничная доска изготовлена по уникальным мотивам: за основу взято изображение изразца, найденного в ходе археологических раскопок на территории Троице-Сергиевой лавры. Главным героем дизайна стал грифон — мифический символ, связывающий прошлое и настоящее древнего города.
«Пряник должен приносить гастрономическое удовольствие», — убеждена основательница мастерской Надежда Шелест. Теперь попробовать вкус истории, хранящий аромат меда и семи пряностей, могут все ценители аутентичных русских сладостей.