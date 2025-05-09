Прямую трансляцию парада Победы показали в кинотеатре «Искра» в Видном

Жители Ленинского округа посмотрели трансляцию парада Победы в кинотеатре «Искра». Ее начали за час до основного мероприятия, чтобы все желающие увидели встречу президента России Владимира Путина с иностранными делегатами.

В Ленинском округе стартовали торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В храме Великомученика Георгия Победоносца в Видном прошел благодарственный молебен, а в кинотеатре «Искра» все желающие посмотрели трансляцию парада Победы на Красной площади.

«Совместный просмотр главного парада страны — это важный и торжественный момент для всех, кто любит свою Родину и гордится нашей общей историей. Сегодня в зале собрались ветераны, представители общественных организаций, участники специальной военной операции, молодежь и другие неравнодушные жители нашего округа, чтобы разделить друг с другом значимость момента и переполняющие эмоции», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Трансляция началась за час, поэтому зрители увидели встречу президента с иностранными делегатами и подготовку техники.

Двое ветеранов из Ленинского округа приняли участие в параде на Красной площади — бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря Любовь Платонова и жительница блокадного Ленинграда Наталья Минаева.

«На их долю выпали тяжелейшие испытания, которые ни в коем случае не должны повториться. Внимание и забота по отношению к ветеранам, пережившим тяготы войны и нечеловеческую жестокость, — обязанность каждого из нас и государства в целом. Наш долг — помнить их вклад в Победу и не дать переписать историю», — подчеркнул Станислав Каторов.