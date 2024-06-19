Прямую линию по вопросам поступления в вузы проведут в Подмосковье 20 июня

Прием заявок на поступление в вузы стартует на территории Московской области 20 июня. В 2024 году будет использоваться новый механизм поступления по целевому договору с потенциальным работодателем.

Представители пресс-службы Министерства образования региона объявили о том, что для решения вопросов поступления в вузы будет проведена прямая линия с начальником управления подготовки педагогических кадров и дополнительного профессионального образования Еленой Белик.

Трансляция прямой линии запланирована на 27 июня в 15:00. Для того чтобы задать вопрос, необходимо перейти на сайт и выбрать тему «Поступление в вуз: вопросы и ответы». Эта возможность доступна только жителям Подмосковья.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.

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