Прямой проезд от Дмитровского шоссе до Рогачевского шоссе откроют в Лобне

Схему движения изменят на Северном обходе Лобни. Проезд будет осуществляться по развязке на Рогачевском шоссе.
Изменения начали действовать с сегодняшнего дня. Теперь закроют движение по временному съезду с Северного обхода на автодорогу «Хлебниково — Рогачево — Луговая».
Также откроют прямой проезд от Дмитровского шоссе до развязки на Рогачевском шоссе. Транспорт сможет проехать со стороны Южной части Лобни на Северный обход и Рогачевского шоссе в сторону улицы Горки Киовские через развязку на Рогачевском шоссе.
Отметим, что первый этап Северного обхода Лобни построили в декабре 2022 года. Его протяженность составила около пяти километров.
В октябре прошлого года открыли движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе. Это позволило создать прямой выезд на Северный обход с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области.
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