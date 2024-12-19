Прямой проезд от Дмитровского шоссе до Рогачевского шоссе откроют в Лобне

Схему движения изменят на Северном обходе Лобни. Проезд будет осуществляться по развязке на Рогачевском шоссе.

Изменения начали действовать с сегодняшнего дня. Теперь закроют движение по временному съезду с Северного обхода на автодорогу «Хлебниково — Рогачево — Луговая».

Также откроют прямой проезд от Дмитровского шоссе до развязки на Рогачевском шоссе. Транспорт сможет проехать со стороны Южной части Лобни на Северный обход и Рогачевского шоссе в сторону улицы Горки Киовские через развязку на Рогачевском шоссе.

Отметим, что первый этап Северного обхода Лобни построили в декабре 2022 года. Его протяженность составила около пяти километров.

В октябре прошлого года открыли движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе. Это позволило создать прямой выезд на Северный обход с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области.